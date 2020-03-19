Doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla hayatını birleştiren Bekir Aksoy (51), doğum gününden bir gün sonra ikinci kez baba oldu. Çiftin, Asil ismini verdiği oğulları, 3 kilo 568 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Aksoy’un, Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi’ndeki doğuma girip, duygulandığı öğrenildi.