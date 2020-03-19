19.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Doğum günü hediyesi
Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla hayatını birleştiren Bekir Aksoy (51), doğum gününden bir gün sonra ikinci kez baba oldu.
Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla hayatını birleştiren Bekir Aksoy (51), doğum gününden bir gün sonra ikinci kez baba oldu. Çiftin, Asil ismini verdiği oğulları, 3 kilo 568 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Aksoy’un, Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi’ndeki doğuma girip, duygulandığı öğrenildi.