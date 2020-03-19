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19.03.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla hayatını birleştiren Bekir Aksoy (51), doğum gününden bir gün sonra ikinci kez baba oldu.

Doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu’yla hayatını birleştiren Bekir Aksoy (51), doğum gününden bir gün sonra ikinci kez baba oldu. Çiftin, Asil ismini verdiği oğulları, 3 kilo 568 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Aksoy’un, Sarıyer Hamidiye Etfal Hastanesi’ndeki doğuma girip, duygulandığı öğrenildi. 

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