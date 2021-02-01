Moda dünyasında kişiye özel tasarımların yanı sıra yarattığı Beyaz Butik markasıyla adından söz ettiren Hacer Özil, önceki gün Nişantaşı’ndaki atölyesinde tatlı bir heyecan yaşadı. İlkbahar-yaz kreasyonu çekimleri için harıl harıl çalışan Hacer Hanım’a, dostları doğum günü sürprizi yaptı. Şakınlığını gizleyemeyen Özil, pastasını kesip, arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.