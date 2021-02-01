MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Doğum günü sürprizi
01.02.2021 - 07:00 |

Doğum günü sürprizi

Moda dünyasında kişiye özel tasarımların yanı sıra yarattığı Beyaz Butik markasıyla adından söz ettiren Hacer Özil, önceki gün Nişantaşı’ndaki atölyesinde tatlı bir heyecan yaşadı.

Doğum günü sürprizi
ABONE OL

Moda dünyasında kişiye özel tasarımların yanı sıra yarattığı Beyaz Butik markasıyla adından söz ettiren Hacer Özil, önceki gün Nişantaşı’ndaki atölyesinde tatlı bir heyecan yaşadı. İlkbahar-yaz kreasyonu çekimleri için harıl harıl çalışan Hacer Hanım’a, dostları doğum günü sürprizi yaptı. Şakınlığını gizleyemeyen Özil, pastasını kesip, arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Trabzonspor, Beşiktaş'ın serisini bitirdi!

Son dakika - Trabzonspor, Beşiktaş'ın serisini bitirdi!

Son dakika - Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar!

Son dakika - Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar!

Filenin efesi Fener

Filenin efesi Fener

Son dakika - Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin yerine Gedson!

Son dakika - Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin yerine Gedson!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet