01.02.2021 - 07:00 |
Doğum günü sürprizi
Moda dünyasında kişiye özel tasarımların yanı sıra yarattığı Beyaz Butik markasıyla adından söz ettiren Hacer Özil, önceki gün Nişantaşı’ndaki atölyesinde tatlı bir heyecan yaşadı.
Moda dünyasında kişiye özel tasarımların yanı sıra yarattığı Beyaz Butik markasıyla adından söz ettiren Hacer Özil, önceki gün Nişantaşı’ndaki atölyesinde tatlı bir heyecan yaşadı. İlkbahar-yaz kreasyonu çekimleri için harıl harıl çalışan Hacer Hanım’a, dostları doğum günü sürprizi yaptı. Şakınlığını gizleyemeyen Özil, pastasını kesip, arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.