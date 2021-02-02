Almeda Abazi doğum gününü bağışlıyor!

13 Şubat doğumlu Sayışman, “Sevgili dostlarım, hangi hediye otizmli bir çocuğun hayatını değiştirmekten daha değerli olabilir? Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel armağan otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI ŞAŞIRTTI

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen model Almeda Abazi, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2008 Kanat Güzeli, konu sosyal medyaya gelince tartışma konusu olan bir yanıt verdi.

Abazi, bir takipçisinin, "Sosyal medyayı sevmiyorsun" sözlerine, "Kullanıyorum ama gerçekten sevmiyorum. Kapansa da kurtulsak." dedi.

Pek çok kullanıcı Almeda'nın da sosyal medyaya aktif kullandığını söyleyerek, böyle bir görüş sonrasında kendisinin hesaplarını kapatması gerektiğini belirtti. Bazı takipçileri de Abazi'yi haklı buldu.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Öte yandan Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu kareyi geçtiğimiz haftalarda önce sosyal medya hesabından yayınladı. Kızına Alina adını verecek olan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi.