MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Almeda Abazi doğum gününü bağışlıyor!
02.02.2021 - 07:00 |

Almeda Abazi doğum gününü bağışlıyor!

Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Almeda Abazi Sayışman, doğum gününü Tohum Otizm Vakfı’na hediye etti.

Almeda Abazi doğum gününü bağışlıyor!
ABONE OL

13 Şubat doğumlu Sayışman, “Sevgili dostlarım, hangi hediye otizmli bir çocuğun hayatını değiştirmekten daha değerli olabilir? Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel armağan otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Almeda Abazi doğum gününü bağışlıyor

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI ŞAŞIRTTI

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen model Almeda Abazi, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2008 Kanat Güzeli, konu sosyal medyaya gelince tartışma konusu olan bir yanıt verdi.

Abazi, bir takipçisinin, "Sosyal medyayı sevmiyorsun" sözlerine, "Kullanıyorum ama gerçekten sevmiyorum. Kapansa da kurtulsak." dedi.

Pek çok kullanıcı Almeda'nın da sosyal medyaya aktif kullandığını söyleyerek, böyle bir görüş sonrasında kendisinin hesaplarını kapatması gerektiğini belirtti. Bazı takipçileri de Abazi'yi haklı buldu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman kızlarının adını açıkladı

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Öte yandan Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu kareyi geçtiğimiz haftalarda önce sosyal medya hesabından yayınladı. Kızına Alina adını verecek olan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi.

Almeda Abazi doğum gününü bağışlıyor

Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kaptıran St. Etienne, Modeste'yi transfer etti

Mustafa Muhammed'i Galatasaray'a kaptıran St. Etienne, Modeste'yi transfer etti

Son dakika - Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'da muhteşem değişim!

Son dakika - Abdullah Avcı sonrası Uğurcan Çakır'da muhteşem değişim!

Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes'den ambulansta imza!

Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes'den ambulansta imza!

Son dakika - Fenerbahçe'de dikkat çeken potansiyel! Kulübe para kazandıracak...

Son dakika - Fenerbahçe'de dikkat çeken potansiyel! Kulübe para kazandıracak...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet