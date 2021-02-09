09.02.2021 - 07:00 |
Doğuma az kaldı!
Ezo Sunal, doğum için gün sayıyor.
Kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gül Sunal, “Sesli Güldüm’ setinden... Bebeğimizi kucağımıza almamız yaklaştı. Bütün anne adaylarına ve Ezoma kolaylık diliyorum. Ne tatlı heyecan” yazdı.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.