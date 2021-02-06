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06.02.2021 - 07:00 |

‘DOĞUMDA ÇILGIN GİBİYDİM’

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kızı Khai’yi doğururken yaşadıklarını paylaştı

‘DOĞUMDA ÇILGIN GİBİYDİM’
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GIgI Hadid, Vogue dergisinin mart sayısına kapak oldu. Sevgilisi Zayn Malik’ten dört aylık Khai adında kızı bulunan model, Pensilvanya’daki çiftlik evinde normal doğum yaptığını ve yanında Malik’in yanı sıra annesi Yolanda ve kız kardeşi Bella Hadid’in de olduğunu söyledi. Hadid, doğumla ilgili, “Birinin bunu yaptığını gördüğünüzde, o kişiye farklı bir gözle bakıyorsunuz. Bense büyük ihtimalle çılgın gibi görünüyordum, çok yorulmuştum. Doğar doğmaz onu tutan kişi Zayn oldu. Çok tatlıydı” dedi.
Dadı tutmadığını ve lohusalarla ilgili geleneklere uymadığını ifade eden model, sancılı dakikalarda kendini, “Tamam, bu kadınlardan yapması beklenen doğal bir durum” diye teselli ettiğini belirtti ve ekledi: “Çevremdekilerin benimle gurur duyduğunu biliyordum. Ama bazı anlarda onları dehşet içinde gördüm. Sonrasındaysa Zayn ile birbirimize ‘Bunu yeniden yapmadan önce biraz daha vakte ihtiyacımız var’ der gibi bakışlar attık.”

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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