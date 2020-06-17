Dolunay Soysert: Uğurlar olsun can yoldaşım

Sosyal medya hesabını özellikle karantina döneminde son derece aktif bir şekilde kullanan Dolunay Soysert bu defa hesabından acı bir haber verdi. 17 yıldır hayatında olan kedisinin ölüm haberini yazdığı uzun satırlarla sevenlerine duyuran Soysert, her satırı duygu yüklü şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün ardından yazacak olduğumu bilme gerçeği, hep aklıma geldikçe kovaladığım bir kabustu benim için. Bugün o günmüş Paşam. Bilirsin vedalarda çok sulu gözlüyümdür ben, 17 senelik sırdaşlığımızda çok şahit olmuşluğun vardır, sense tesellide hep çok iyiydin…” gözyaşı yalama tedavisi” ile iyileşmemişliğim yoktur.

'SAĞLAM HİSSETTİRDİN BANA'

Duyardın, hissederdin bana dair her şeyi, o küçücük halinle tuhaftır arkamı sağlam hissettirdin bana. Ne çok insan geçirdin ömründen, şimdi gidişini duyanlar aradıkça fark ediyorum da herkesin bir anısı var seninle, ne çok çocuk büyüttük evimizde, ilk kedi tecrübelerini seninle yaşadı hepsi, sonra ne çok korkan arkadaşım vardı da seni kucaklayarak yendiler korkularını, Yaver'i Müzi'yi bende bile olmayan bir sabırla büyüttün, bunca ev değiştirdik, her yeni taşındığımız yeri sen evimiz yaptın.

Artık sabahları uyanmak için alarm kurmak zorundayım uyandıranım yok, eve gelince karşılıyanım, ayaklarım üşüyünce üstüne yatıp ısıtanım, dertlendikçe patisiyle avutanım, Müzi azdıkça arkasını toplayanım, kitaba, telefona çok daldım mı kafasıyla itip uyaranım yok. Elimde senden kalan, paylaştığımız çok maceralı ve aşk dolu bir yaşam. Uğurlar olsun can yoldaşım, varlığın için teşekkür ederim… birisi senin için “Sanki kedi değil, bir krallık yürüyor” demişti. Bu sözle hatırlayacağım seni, rahat uyu Haşom…”