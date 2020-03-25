Dominik’ten alkış desteği

Acun Ilıcalı, iki aydır Dominik Cumhuriyeti’nde olan ve dünyayla bağlantısı bulunmayan ‘Survivor’ yarışmacılarına, önceki akşam salgınla ilgili bilgiler verdi. Hiçbir yarışmacının ailesinde virüs olmadığını belirten Ilıcalı, gece-gündüz çalışan sağlık personelini, takımlarla alkışlayarak, destek verdi.