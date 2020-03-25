25.03.2020 - 07:00 |
Dominik’ten alkış desteği
Acun Ilıcalı, iki aydır Dominik Cumhuriyeti’nde olan ve dünyayla bağlantısı bulunmayan ‘Survivor’ yarışmacılarına, önceki akşam salgınla ilgili bilgiler verdi.
Acun Ilıcalı, iki aydır Dominik Cumhuriyeti’nde olan ve dünyayla bağlantısı bulunmayan ‘Survivor’ yarışmacılarına, önceki akşam salgınla ilgili bilgiler verdi. Hiçbir yarışmacının ailesinde virüs olmadığını belirten Ilıcalı, gece-gündüz çalışan sağlık personelini, takımlarla alkışlayarak, destek verdi.