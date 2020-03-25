MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Dominik’ten alkış desteği
25.03.2020 - 07:00 |

Dominik’ten alkış desteği

Acun Ilıcalı, iki aydır Dominik Cumhuriyeti’nde olan ve dünyayla bağlantısı bulunmayan ‘Survivor’ yarışmacılarına, önceki akşam salgınla ilgili bilgiler verdi.

Dominik’ten alkış desteği

Acun Ilıcalı, iki aydır Dominik Cumhuriyeti’nde olan ve dünyayla bağlantısı bulunmayan ‘Survivor’ yarışmacılarına, önceki akşam salgınla ilgili bilgiler verdi. Hiçbir yarışmacının ailesinde virüs olmadığını belirten Ilıcalı, gece-gündüz çalışan sağlık personelini, takımlarla alkışlayarak, destek verdi.

İbrahim Tatlıses: Balkonda çıkıp oturunİzmir'de yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yoga sonrası Sezen şarkıları

Yoga sonrası Sezen şarkıları

Kitap saati

Kitap saati

‘Hande’yi çok seviyorum’

‘Hande’yi çok seviyorum’

Derse katıldı

Derse katıldı

Sıradaki Haber