Dördüncü klip ‘Adsız’a

Kıraç’ın, yeni albümü ‘Beni Ben Yapan Şarkılar’ın dördüncü klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Cem Karaca’nın unutulmaz şarkılarından ‘Adsız’a çekildi. Senkronsuz sahneleriyle yalnız bir adamı anlatan video, Beykoz Kundura Fabrikası’nda 15 kişilik bir ekiple, dokuz saatte tamamlandı.

Söz ve müziği Cem Karaca’ya, düzenlemesi Kıraç’a ait eserin video’su YouTube ve Apple Music’te yayında...