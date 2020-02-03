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03.02.2020 - 07:00 |

Dost buluşması

Sanatta 50’nci yılını Ankara’da açtığı görkemli bir sergiyle kutlayan Yakup Cem, yeniden sanatseverlerle buluştu.

Dost buluşması

Sanatta 50’nci yılını Ankara’da açtığı görkemli bir sergiyle kutlayan Yakup Cem, yeniden sanatseverlerle buluştu. Hayatta olup, dünyaca ünlü müzayedelerde eserleri satışa sunulan ve lupla bakılabilen çalışmalarıyla tanınan sanatçı, Galeri Baraz’da konuklarını ağırladı. Münevver-Kaya Üçer ve Kübra Üçer’in de katıldığı sergi, ilgi gördü. Etkinlik kapsamında galerinin başka bir bölümünde yer alan Maria-Yahşi Baraz çiftinin koleksiyonu, beğeni topladı.

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