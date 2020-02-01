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01.02.2020 - 07:00 |

Dostları yalnız bırakmadı!

Hollywood’da yıldız sahibi olan 50 Cent’in bu mutlu gününde, başta Eminem olmak üzere yakın arkadaşları yanındaydı

Dostları yalnız bırakmadı!

Dünyanın en ünlü rapçilerinden 50 Cent, önceki gün Hollywood’daki Şöhretler Kaldırımı’nda, bir yıldız sahibi oldu.

Gerçek adı Curtis James Jackson III olan ABD’li yıldızı, bu mutlu gününde sevgilisi Jamira Haines’ın yanı sıra dostları Eminem, Dr. Dre, Michael Blackson ve
Joseph Sikora gibi isimler de yalnız bırakmadı. 50 Cent, kürsü başında yaptığı konuşmasında, “Kariyerim, Dr. Dre ve Eminem’in desteği olmadan bu aşamaya gelemezdi.

Dostları yalnız bırakmadı



Dre bize her anlamda yol gösterici oldu” diyerek, sevenlerine teşekkür etti.

Dostları yalnız bırakmadı



Eminem ise mikrofonun başına geçerek, “50 Cent ile tanıştığımız anı çok net hatırlıyorum. Onun varlığı dikkatimi çeken ilk şeydi. Bir yıldız olacağını hissetmiştim. Bugün buradayım çünkü o, benim yalnızca iş ortağım değil; aynı zamanda en yakın arkadaşım” ifadelerini kullandı

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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