Dostlarla ilk yemek

Karantina günlerinde ‘Evde kal’ çağrılarına uyarak, ailesiyle vakit geçirip, işlerini uzaktan takip eden Erol Özmandıracı ve eşi Naz Elmas Özmandıracı, 70 gün aradan sonra ilk kez dostlarıyla yemeğe çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bağdat Caddesi’nde bir mekanda, Aslı Serenoğlu ve Sami Abut ile buluşan çiftin gecesi, geç saatlere kadar sürdü.