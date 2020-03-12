DOSTLUK KOKAN KAMPANYA!

ABD’li oyuncu Tommy Dorfman ile moda tasarımclığıyla ön plana çıkan Japon komedyen Naomi Watanabe, Fendi Baguette çantalarının tanıtımını yaptı. Yakın dostlar, #BaguetteFriendsForever kampanyasının çekimlerinde, eğlenceli karelere imza attı. Watanabe, “Hayatınız boyunca yalnız kalamazsınız. Her zaman her ne koşulda olursa olusun, sizi destekleyecek bir dosta ihtiyacınız vardır. En yakın arkadaşımla 100 yaşıma da gelsem gülebileceğim anılar yaratmayı severim” dedi. Dorfman ise “Dost olmak, onu koşulsuzca sevmek ve desteklemektir. En yakın arkadaşımla evde takılıp; film izlemeyi ve nefesimiz kesilene dek gülmeyi çok severim” açıklamasını yaptı. Komedyen, Milano’da gerçekleşen çekimlerle ilgili, “Lezzetli yemekleri yerken çok mutluydum” derken, aktörse, “Watanabe ile Japon ve Amerikan TV yapımlarıyla ilgili konuştuk” dedi ve planlarını ekledi: “Seneye birkaç film çekeceğim. Heyecanlanıyorum ve aynı zamanda yazıyorum.”