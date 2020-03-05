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05.03.2020 - 07:00 |

Britney Spears dövmesinden pişman...

Şarkıcı Britney Spears, Kevin Federline ile aşk yaşadığı dönemde el bileğine yaptırdığı iki zar dövmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti.

Britney Spears dövmesinden pişman...

Britney Spears, Kevin Federline ile aşk yaşadığı dönemde el bileğine yaptırdığı iki zar dövmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan 38 yaşındaki şarkıcı, “Albert Einstein ‘Tanrı evrenle kumar oynamaz’ demiş... Benim de sol kolumda yedi rakamlı pembe bir zar olmaması gerekiyordu. Mürekkebi sevmem bile. Sanırım, sildirmem lazım” itirafında bulundu. Spears, dövmeyi 2004 yılında İrlanda’da yaptırmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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