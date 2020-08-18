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18.08.2020 - 10:10 |

Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok? Seray Sever'den açıklama geldi...

Doya Doya Moda yarışmasında jüri olarak yer alan Kemal Doğulu'nun 17 Ağustos'ta yayınlanan bölümde olmaması izleyenleri meraklandırdı. Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başlayan izleyiciye Seray Sever'den yanıt geldi. Peki, Kemal Doğulu neden yok?

Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok? Seray Sever'den açıklama geldi...
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TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı programda son yayınlanan bölümde Kemal Doğulu'nun olmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA KEMAL DOĞULU NEDEN YOK?

İzleyicinin merakla araştırdığı sorunun yanıtı Seray Sever'den geldi. Hiç tatil yapamadan yeni sezona başladıklarını belirten Seray Sever, Kemal Doğulu'nun 2 günlük izin kullandığını ve Çarşamba günü ekranda olacağını açıkladı.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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