Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok? Seray Sever'den açıklama geldi...

TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Jüri koltuğunda Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı programda son yayınlanan bölümde Kemal Doğulu'nun olmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Kemal Doğulu yarışmadan ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA KEMAL DOĞULU NEDEN YOK?

İzleyicinin merakla araştırdığı sorunun yanıtı Seray Sever'den geldi. Hiç tatil yapamadan yeni sezona başladıklarını belirten Seray Sever, Kemal Doğulu'nun 2 günlük izin kullandığını ve Çarşamba günü ekranda olacağını açıkladı.