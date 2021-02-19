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19.02.2021 - 12:00 |

Doya Doya Moda kim elendi 19 Şubat? Doya Doya Moda haftanın finalinde sürpriz...

Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün ekrana geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın son gününde neler yaşanacak merak konusu. İzleyenleri hafanın finaline sürpriz bir gelişme bekliyor. Seray Sever ne açıklayacak?

Doya Doya Moda kim elendi 19 Şubat? Doya Doya Moda haftanın finalinde sürpriz...
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Doya Doya Moda yeni bölümde yarışmaya kim veda edecek. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'nın jürisinde Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez yer alıyor. Cuma günü haftanın finali ile seyirci karşısına çıkan Doya Doya Moda'da kim elenecek?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ 19 ŞUBAT?

Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elenecek merak konusu. Eleme anında Seray Sever ne açıklayacak? Bu hafta en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanan kim olacak? Tüm soruların yanıtı Doya Doya Moda haftanın finalinde belli olacak.

Doya Doya Moda haftanın finali saat 13.00'te başlıyor.

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