07.08.2020 - 13:17 |
Doya Doya Moda kim elendi 7 Ağustos? Doya Doya Moda haftanın finalinde tedirgin anlar...
Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısında. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmanın bu haftaki finalinde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Haftanın en yüksek puanını alarak ödülü kazanan kim olacak? 7 Ağustos Doya Doya Moda haftanın finalinde tedirgin anlar yaşanacak.
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda haftanın finali ile bugün izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın birincisi büyük ödülü alırken bir kişi de yarışmaya veda edecek. 7 Ağustos Doya Doya Moda'ya veda eden isim kim olacak?
DOYA DOYA MODA HAFTANIN FİNALİNDE TEDİRGİN EDEN ANLAR
Doya Doya Moda haftanın finali bugün yayınlanıyor. Final fragmanında ise tedirgin anlar yaşanıyor. Eleme anında İmani'nin başı dönüyor.
DOYA DOYA MODA 7 AĞUSTOS KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen isim program sonunda belli olacak.