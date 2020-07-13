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13.07.2020 - 15:35 |

Doya Doya Moda yarışmacısı Aylin Tözün kimdir, kaç yaşında? Aylin Tözün biyografisi...

Doya Doya Moda ikinci sezonu ile TV8 ekranında başladı. Yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Aylin Tözün kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda yarışmasında bu sezon yarışacak isimler arasında yer alan Aylin Tözün kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Aylin Tözün kimdir?

Doya Doya Moda yarışmacısı Aylin Tözün kimdir, kaç yaşında? Aylin Tözün biyografisi...
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Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda yarışmasında ikinci sezon resmen başladı. Yarışmayı takip eden izleyiciler Aylin Tözün kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Aslen Elazığ'lı olan Aylin Tözün 23 yaşında ve 71 kilo! İşte Aylin Tözün hakkında merak edilenler...

AYLİN TÖZÜN KİMDİR?

23 yaşındaki Aylin Tözün, 1.70 boyunda ve 71 kilo. Aslen Elazığlı olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 18 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapan Aylin, fitness ve spor yapmayı sevdiğini ifade ediyor.

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