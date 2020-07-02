MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 2 Temmuz'da Doya Doya Moda'dan elenen isim...
02.07.2020 - 16:24 |

Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 2 Temmuz'da Doya Doya Moda'dan elenen isim...

Doya Doya Moda programı TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bugün programı bir isim daha bitti. Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliği yapan programında 2 Temmuz'da kimin elendiği merak konusu. İşte Doya Doya Moda'da 2 Temmuz'da elenen isim...

Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 2 Temmuz'da Doya Doya Moda'dan elenen isim...
ABONE OL

Doya Doya Moda'da adım adım finale yaklaşılıyor. Doya Doya Moda programında bir yarışmacı daha elendi. Programda adından söz ettiren bir isim yarışmaya veda etti. İzleyiciler ise hangi ismin yarışmadan elendiğini araştırıyor.Peki 2 Temmuz Doya Doya Moda'da kim elendi?

 DOYA DOYA MODA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?

2 Temmuz'da Doya Doya Moda'da finale bir gün kala elenen isim Emel Başkan oldu.

    Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan ne iş yapıyor?

    Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan ne iş yapıyor?

    Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı dava ertelendi

    Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı dava ertelendi

    Sıla'dan Deniz Bulutsuz'a destek

    Sıla'dan Deniz Bulutsuz'a destek

    Kemal Pekser: Dizi film çekimlerindeki set aşklarına inanmıyorum

    Kemal Pekser: Dizi film çekimlerindeki set aşklarına inanmıyorum

    Sıradaki Haber