02.07.2020 - 16:24 |
Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 2 Temmuz'da Doya Doya Moda'dan elenen isim...
Doya Doya Moda programı TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bugün programı bir isim daha bitti. Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliği yapan programında 2 Temmuz'da kimin elendiği merak konusu. İşte Doya Doya Moda'da 2 Temmuz'da elenen isim...
Doya Doya Moda'da adım adım finale yaklaşılıyor. Doya Doya Moda programında bir yarışmacı daha elendi. Programda adından söz ettiren bir isim yarışmaya veda etti. İzleyiciler ise hangi ismin yarışmadan elendiğini araştırıyor.Peki 2 Temmuz Doya Doya Moda'da kim elendi?
DOYA DOYA MODA'DA BUGÜN KİM ELENDİ?
2 Temmuz'da Doya Doya Moda'da finale bir gün kala elenen isim Emel Başkan oldu.