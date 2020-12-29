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29.12.2020 - 10:08 |

'Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi kim oldu?

TV8 yarışması 'Doya Doya Moda'nın jüri üyesi Kemal Doğulu, yarışmaya geçtiğimiz hafta veda etmişti. Doğulu'nun koltuğuna oturan isim belli oldu.

'Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi kim oldu?
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Hande Demir Acar, dün itibarıyla Doya Doya Moda'ya konuk jüri üyesi olarak katıldı ve Kemal Doğulu'nun koltuğuna oturdu.

Hande Demir Acar, jüri üyeleri Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'e eşlik etti. Programda kalıcı olarak yer alacak yeni bir isim henüz belli değil. Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yeni bir programa başlayacak.

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Cadde Yazarları

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