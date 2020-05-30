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30.05.2020 - 07:00 |

Drone’lu taciz!

Geçtiğimiz mart ayının sonlarında kraliyet görevlerini resmen sonlandıran Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin, Los Angeles’ta kendilerini gözetleyen drone’larla başı dertte.

Drone’lu taciz!
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 İkili, şu sıralar Los Angeles’taki evlerinin üzerinde gezen ve yerden 6 metre yükseklikte uçurulduğu tahmin edilen drone’lardan şikayetçi... The Daily Beast’in haberine göre, Markle ve bir yaşındaki oğlu Archie’nin fotoğraflarını çekmek isteyen paparaziler, aileyi yalnız bırakmıyor. Bu durumdan mayıs ayı içinde beş kez şikayetçi oldukları öğrenilen çifte yakın bir kaynak, “Drone’ları magazincilerin gönderdiklerini düşünüyorlar ama her şey olabilir. Meghan, düğün zamanında ırkçı ölüm tehditleri almıştı. Bu dehşet veren tehditler onlar için bir gerçek...” açıklamasını yaptı.

Adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise aşka geldiBir süredir adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sensizliğe dayanamam...” adlı şarkıya eşlik etti.
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Cadde Yazarları

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