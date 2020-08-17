Duayenler beş çayında

İstanbul’un popüler caddelerinden Abdi İpekçi’nin önümüzdeki günlerde tamamlanacak yenilenme çalışmaları sabırsızlıkla bekleniyor. Caddede yer alan Gizia mağazalarının sahibi İsmail Kutlu, meslektaşı olan duayen dostları Süleyman Toplusoy, Süleyman Orakçıoğlu, Arif Özden ve Sinan Öncel’i mağazasının bahçesinde beş çayında ağırladı.