18.04.2020 - 07:00 |
‘Dudak Payı’ çıktı
İrem Derici, sevenlerine sürpriz yaparak, karantina günlerinde yeni parçası ‘Dudak Payı’nı çıkardı.
Parçanın klibi, şarkıcının evinde Murat Joker tarafından çekildi. Derici’nin cep telefonuyla çektiği fotoğraf, eserin dijital platformlarda yer alacak kapağında kullanılacak.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.