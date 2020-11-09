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09.11.2020 - 07:00 |

Düet sürprizi!

Geçtiğimiz yaz koronavirüsü yenen Idris Elba, hayranlarının karşısına rap müzikle çıktı.

Düet sürprizi!
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Geçtiğimiz yaz koronavirüsü yenen Idris Elba, hayranlarının karşısına rap müzikle çıktı. Oyuncu, yapımcı, yönetmen ve müzisyen kişiliğiyle dikkat çeken Londralı Yıldız, ‘Be A Champion’ (Şampiyon Ol) şarkısında İngiliz rapçi Sway Dasafo ve Tanzanyalı hip-hop sanatçısı Tiggs Da Author ile düet yaptı. İlham veren bir marş niteliğindeki esere, Gana’da klip çekildi. Altı parçalık EP ise 20 Kasım’da yayınlayacak.

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