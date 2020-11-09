09.11.2020 - 07:00 |
Düet sürprizi!
Geçtiğimiz yaz koronavirüsü yenen Idris Elba, hayranlarının karşısına rap müzikle çıktı.
Geçtiğimiz yaz koronavirüsü yenen Idris Elba, hayranlarının karşısına rap müzikle çıktı. Oyuncu, yapımcı, yönetmen ve müzisyen kişiliğiyle dikkat çeken Londralı Yıldız, ‘Be A Champion’ (Şampiyon Ol) şarkısında İngiliz rapçi Sway Dasafo ve Tanzanyalı hip-hop sanatçısı Tiggs Da Author ile düet yaptı. İlham veren bir marş niteliğindeki esere, Gana’da klip çekildi. Altı parçalık EP ise 20 Kasım’da yayınlayacak.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.