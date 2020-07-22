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22.07.2020 - 07:00 |

Düğün İstanbul’da, balayı Bodrum’da

Dünyaca ünlü birçok modelin bağlı olduğu Flash Model Ajans’ın sahibi Cemal Dindar, uzun süredir birlikte olduğu Event Tree ve Think’n Talk şirketlerinin sahibi Şebnem Celepoğlu ile Caddebostan Büyük Kulüp’te dünyaevine girdi.

Düğün İstanbul’da, balayı Bodrum’da
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Dünyaca ünlü birçok modelin bağlı olduğu Flash Model Ajans’ın sahibi Cemal Dindar, uzun süredir birlikte olduğu Event Tree ve Think’n Talk şirketlerinin sahibi Şebnem Celepoğlu ile Caddebostan Büyük Kulüp’te dünyaevine girdi. Dindar’ın nikah şahitliklerini Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Fatih Çınar yaptı. Grup Suit Up’ın sahne aldığı düğüne, pandemi nedeniyle az sayıda davetli katıldı. Çift, törenden sonra balayı için Bodrum’a uçtu.

21 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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