12.11.2020 - 09:26 | | UMUT ÜNVER
Düğün salgından sonra
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz ay iki aile arasında kız isteme töreninden sonra nişanlanmıştı. Çift, önceki akşam Vadistanbul’da görüntülendi.
Mutlu oldukları gözlerinden okunan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, soruları yanıtladı. Gazetecilerin, "Düğün ne zaman?" sorusuna Tatlıses, "Allah razı olsun, Allah büyük. Ülkemiz biraz düzelsin, tüm dünya da aynı şekilde, o zaman yaparız" cevabını verdi.