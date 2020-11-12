Düğün salgından sonra

Mutlu oldukları gözlerinden okunan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, soruları yanıtladı. Gazetecilerin, "Düğün ne zaman?" sorusuna Tatlıses, "Allah razı olsun, Allah büyük. Ülkemiz biraz düzelsin, tüm dünya da aynı şekilde, o zaman yaparız" cevabını verdi.