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08.04.2020 - 07:00 |

Düğünde sahne alacak

Cenk Eren, koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin, bu özel gününde sahne alacağını söyledi.

Düğünde sahne alacak

Cenk Eren, koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin, bu özel gününde sahne alacağını söyledi. Twitter’dan bilgilendirme yapan şarkıcı, “Kura çekeceğiz. Fırın ve bulaşık makineleri de benden. Sahnem de iyidir” diye yazdı. Yüzlerce yorum alan Eren, “Daha sonra bunu Türkiye genelinde yapacağız” dedi.

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