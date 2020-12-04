Düğüne ikinci erteleme

Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini açıkladı. Bu yılın başlarında verdiği bir röportajda geçtiğimiz nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat virüs engeline takılan şarkıcı, tüm dünyada hasta sayılarının yükselmesi üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini söyledi. Lopez, “Bekleyip göreceğiz, acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır” dedi.