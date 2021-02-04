Dünya çapında imza!

Edis, uluslararası müzik devi Warner Music Group ile imzaladığı anlaşmayla İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm çıkaracak. Warner Music ve Doğan Müzik arasındaki stratejik ortaklık anlaşması kapsamında imza atan şarkıcı, “Tüm dünyayı şarkılarımızla mutlu edene kadar durmayacağız. Bu hikayeye inanan herkesi hayatım boyunca gururlandırmam dileğiyle” diyerek, duygularını dile getirdi.