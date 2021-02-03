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03.02.2021 - 07:00 |

Dünya starının İstanbul çıkarması

Son yıllarda yaptığı R&B çıkış parçalarıyla dünya müzik listelerine ismini duyuran Josylvio, Dubai’deki konseri öncesinde İstanbul’a geldi.

Dünya starının İstanbul çıkarması
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Son dönemin popüler r&b yıldızlarından Josylvio, önceki gün İstanbul’a geldi. Dubaidaki konseri için önce İstanbul’a birkaç günlük seyahat için uğrayan genç yıldız İstanbul’a hayran kaldı.

Josylvio, İstanbul boğazına gezdikten sonra Sultanahmet ve ayasofya ziyaret etti. Genç yıldız, İstanbul gezisinden sonra hemen otelin yanındaki kuaför Hasan Köseli’ye uğrayarak son bakımını yaptıktan sonra Dubai’deki konser için havalimanının yolunu tuttu.

Josylvie, koronavirüs pandemisi biterse İstanbul’da konser vereceğini açıkladı.

Dünya starının İstanbul çıkarması

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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