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11.11.2020 - 07:00 | | Sercan Kısmet

Dünyaya açılıyor

Miray Daner’in, Türkiye’deki başarısı yurt dışında da dikkat çekti. Oyuncuya, birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif geldiği öğrenildi

Dünyaya açılıyor
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Sercan Kısmet

Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Miray Daner, dünyaya açılıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif aldığı ortaya çıktı. Pandemi döneminden sonra teklifleri değerlendirmek için İtalya’ya gidecek Daner’in projelerde yer alacağı öğrenildi.

Oyuncuya, diğer ülkelerden de teklifler geldiği konuşuluyor. Daner, bu dönemde Türkiye’den gelen birçok sinema ve dizi projesini okuyarak, değerlendiriyor. Oyuncu, ayrıca çok sevdiği tiyatro için de kolları sıvadı. Daner, eğitim alarak, yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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