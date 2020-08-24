MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Düşes’ten siyasi çıkış!
24.08.2020 - 07:00 |

Düşes’ten siyasi çıkış!

Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, yaklaşan ABD Başkanlık Seçimleri’yle ilgili konuştu.

Düşes’ten siyasi çıkış!
ABONE OL

Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, yaklaşan ABD Başkanlık Seçimleri’yle ilgili konuştu. Düşes, oy kullanmanın önemine dikkat çekerek, “Bu işlemi gerçekleştirerek bizden öncekini onurlandırıyor, gelecek olanları da koruyoruz. Seçimler yaklaştı ve çok işimiz var. İhtiyacımız ve hak ettiğimiz şey değişim. Eğer çözümün bir parçası değilsek, problemin bir parçasıyızdır. Bu seçimle bir şeyleri değiştirebiliriz” dedi.

23 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni23 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep’te görkemli konser

Gaziantep’te görkemli konser

Düşes’ten siyasi çıkış!

Düşes’ten siyasi çıkış!

Karakaş’ın mutlu günü

Karakaş’ın mutlu günü

Ekranın dinamik ikilisi

Ekranın dinamik ikilisi

Sıradaki Haber