Düşes’ten siyasi çıkış!

Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte, yaklaşan ABD Başkanlık Seçimleri’yle ilgili konuştu. Düşes, oy kullanmanın önemine dikkat çekerek, “Bu işlemi gerçekleştirerek bizden öncekini onurlandırıyor, gelecek olanları da koruyoruz. Seçimler yaklaştı ve çok işimiz var. İhtiyacımız ve hak ettiğimiz şey değişim. Eğer çözümün bir parçası değilsek, problemin bir parçasıyızdır. Bu seçimle bir şeyleri değiştirebiliriz” dedi.