‘Düşler ve Hiçlik’ çıktı

Çağdaş sanatın yetenekli isimlerinden fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban, ilk kitabı ‘Düşler ve Hiçlik’i Tilki Yayınevi’nden çıkardı. Yazar, okuyucuyu ‘uzaklardaki bir geçmiş ve gelecek’ arasına sıkışmış gencecik bir delikanlının gözünden, kimi zaman neşeyle, kimi zaman hüzünle, kimi zaman da nefeslerin tutularak eşlik edileceği eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor.