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28.07.2020 - 07:00 |

Duyarlı Gigi!

Sevgilisi Zayn Malik’ten ilk bebeğini bekleyen Gigi Hadid, hamile haliyle fotoğraf paylaşmamasının sebebini açıkladı.

Duyarlı Gigi!
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Sevgilisi Zayn Malik’ten ilk bebeğini bekleyen Gigi Hadid, hamile haliyle fotoğraf paylaşmamasının sebebini açıkladı. Instagram’dan canlı yayın yapan model, “Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı” dedi.

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