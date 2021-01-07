Duygu Özaslan ev halini paylaştı

Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'ı sıkça kullanan ünlüler arasında. Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz verip takipçileriyle o anları paylaşıyor.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞIYLA EV HALLERİNİ PAYLAŞTI

Son olarak dikkat çeken bir paylaşım daha yapan Duygu Özaslan, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan, "Evde olduğumuz sıradan bir geceydi. Neden topuklu terlik giyip, yere oturup, yeşil elma yediğimi bilmiyorum" notuyla sevgilisi Can Maxim Mutaf ve bir arkadaşıyla birlikte ev hallerini paylaştı.

Özaslan'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozlar ile sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti.

Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldığını itiraf etmişti.

Daha önce bikinili fotoğraflarıyla çok konuşulan Özaslan, kilo verdikten sonra cesur karelerini paylaşmaya devam etti.

"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayelerini anlatan Özaslan, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti.