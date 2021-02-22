Duygu Ã–zaslan pantolonunun fiyatÄ±yla gÃ¼ndemde

Bir sÃ¼redir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aÅŸk yaÅŸayan 29 yaÅŸÄ±ndaki Duygu Ã–zaslan, son paylaÅŸÄ±mÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirdi.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde su ÅŸiÅŸesi tanÄ±tÄ±mÄ±yla olay olan Ã–zaslan, reklam tanÄ±tÄ±mlarÄ±yla sÄ±k sÄ±k dalga konusu oluyor. SÄ±klÄ±kla Serenay SarÄ±kaya'ya Ã¶zenmekle eleÅŸtirilen Ã¼nlÃ¼ isim ÅŸimdi de giydiÄŸi pantolonla dikkat Ã§ekti.

2100 TL!

PahalÄ± bir jean markasÄ±nÄ±n pantolonunu giyen Ã–zaslan'Ä±n pantolonunun fiyatÄ± 2100 TL. Ã‡oÄŸu takipÃ§i bu fiyata 'yok artÄ±k' dese de Ã§oÄŸu takipÃ§i ise Duygu Ã–zaslan'Ä±n bu pantolona bu parayÄ± vermeyeceÄŸini ve reklam yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â Â

Â ALAY KONUSU OLMUÅžTU

Duygu Ã–zaslan, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda bir su markasÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ, sosyal medyanÄ±n alay konusu olmuÅŸtu. Ã–zaslan, dalga konusu olduÄŸu reklam tanÄ±tÄ±mÄ±nda, "BittikÃ§e doldurabiliyorsunuz, yudum yudum iÃ§ebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ°LO ALDIÄžINI Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°

Duygu Ã–zaslan'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz yaz paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bikinili pozlar ile sosyal medyaya yansÄ±yan fotoÄŸraflarÄ± arasÄ±ndaki fark dikkat Ã§ekmiÅŸti. Uzun sÃ¼re magazin gÃ¼ndeminden dÃ¼ÅŸmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

YoÄŸun eleÅŸtiriler sonrasÄ±nda Duygu Ã–zaslan Bulimia Nervoza hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–zaslan, "Evet, kilo aldÄ±m. AslÄ±nda sonra aÃ§Ä±klayacaktÄ±m ama ÅŸimdi sÃ¶yleyeyim; bulimia nervoza hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±m. Ä°yileÅŸme sÃ¼recindeyim" demiÅŸti.