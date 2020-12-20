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20.12.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Duygulandıran konuşma

Hadise’nin, pandemi nedeniyle Belçika’da olduğu annesiyle neredeyse bir yıldır görüşemediği için her gün görüntülü konuşarak, hasret giderdiği ortaya çıktı.

Duygulandıran konuşma
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Hadise’nin, pandemi nedeniyle Belçika’da olduğu annesiyle neredeyse bir yıldır görüşemediği için her gün görüntülü konuşarak, hasret giderdiği ortaya çıktı. Birbirini çok özleyen ikilinin, sohbetleri sırasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Hadise, salgın biter bitmez Belçika’ya giderek, annesiyle uzun süre beraber vakit geçirecek.

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