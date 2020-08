Sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan oyuncu, “Seninle geçirdiğim her an, döktüğüm her gözyaşı, kavgalarımız, inadımız ve her şeyin sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız... Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana” notunu düştü.