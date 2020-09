Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında vefat eden oğlu Pars’ın doğum gününü sosyal medyada kutladı. Çocuğuyla daha önce çektirdiği fotoğrafları Instragram’dan paylaşan model, “İyi ki benim oğlum oldun. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman annen olduğum için şükrediyorum. Dokuz yıl melekle yaşadım. Seni tarifsiz özlüyorum” notunu düştü.