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07.02.2021 - 07:00 |

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Serkan Çayoğlu, yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta olduğu için, sevgilisi Özge Gürel’in yaş gününde ona çiçek gönderip, Instagram’dan kutlama yaptı.

Duygusal mesaj
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Serkan Çayoğlu, yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta olduğu için, sevgilisi Özge Gürel’in yaş gününde ona çiçek gönderip, Instagram’dan kutlama yaptı. Gürel’le karesini paylaşan oyuncu, “Doğum gününde ilk kez senden bu kadar uzaktayım ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum” diye yazdı. Gürel ise çiçeklerle pozuna, “Aşırı özlem içerir” notunu düştü.

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