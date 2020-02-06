Duyuları uyaran deneyim

Aslı Şen, İstanbul Havalimanı’nda kurulan bir kozmetik markası için, Kanyon Serafina’da davet verdi. Etkinliğe katılan konuklar, kahvaltının ardından havalimanına geçerek, markanın ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu. Tüm duyulara hitap eden sergi, misafirlerin dev bir kremin içine adım atmasıyla başlıyor. Ardından konuklar, duyuları maksimum düzeyde uyaran dinamik enstalasyonlar şeklinde sunulan; her biri yoğun, yumuşak, saydam, dengeli ve serin olmak üzere markanın beş nemlendiricisini temsil eden dokular arasında bir yolculuğa çıkıyor. Davete katılanlar arasında; Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Zeynep Ilıcalı, Özlem Yıldız ve Ayla Çelik yer aldı.