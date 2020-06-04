MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Akel'den Fahriye Evcen'e doğum günü paylaşımı
04.06.2020 - 16:43 |

Ebru Akel'den Fahriye Evcen'e doğum günü paylaşımı

Sunucu ve oyuncu Ebru Akel, yakın arkadaşı Fahriye Evcen'in yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı bir kare ile kutladı.

Ebru Akel'den Fahriye Evcen'e doğum günü paylaşımı
ABONE OL

Oyuncu Fahriye Evcen ile arkadaşlıklarını zaman zaman sosyal medya platformlarında da gözler önüne seren sunucu Ebru Akel, bugün 34 yaşına basan Evcen'in doğum gününü unutmadı.

Akel, Instagram hesabından Fahriye Evcen ile pozlarını yayınlayarak, "İyi ki doğdun güzellik" notunu düştü. Oyuncu da Ebru Akel'in paylaşımını kendi sayfasına ekleyerek teşekkür etti.

Ebru Polat'tan tavsiyerler! "Kocalarınızı elinizden alırlar"Instagram paylaşımları olay olan ünlü şarkıcı, yaklaşık 500 bin izlenen görüntüsü ile sosyal medyayı salladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göksel: Nur yüzlü bir hanımefendi...

Göksel: Nur yüzlü bir hanımefendi...

Bülent Şakrak: Sünnet çocuğu ata biner!

Bülent Şakrak: Sünnet çocuğu ata biner!

Ece Vahapoğlu ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Ece Vahapoğlu ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi

Deniz Seki: Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz..

Deniz Seki: Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz..

Sıradaki Haber