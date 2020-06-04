Ebru Akel'den Fahriye Evcen'e doğum günü paylaşımı

Oyuncu Fahriye Evcen ile arkadaşlıklarını zaman zaman sosyal medya platformlarında da gözler önüne seren sunucu Ebru Akel, bugün 34 yaşına basan Evcen'in doğum gününü unutmadı.

Akel, Instagram hesabından Fahriye Evcen ile pozlarını yayınlayarak, "İyi ki doğdun güzellik" notunu düştü. Oyuncu da Ebru Akel'in paylaşımını kendi sayfasına ekleyerek teşekkür etti.