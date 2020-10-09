Ebru Destan: Yeni kitabım raflardaki yerini aldı

Yalnız başına geldiği AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Ebru Destan, "Bildiğiniz gibi son zamanlarda kitap yazmaya başladım. Yeni kitabım raflardaki yerini aldı. Hamile kalamayan kadınlara rehber olacak bir kitap yazdım. Kitabımın ismi; Sabret, Kabul et, Şükret. Umarım ilkinde olduğu gibi bundan da güzel tepkiler alırım" dedi.

Ebru Destan, alışverişini noktaladıktan sonra vale noktasından aracını teslim alıp AVM’den ayrıldı.