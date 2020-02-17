Ebru Polat: Her yer altın ben altın!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla olay yaratan Ebru Polat, son gönderisiyle gündem oldu. Kısa bir süre önce kendi kozmetik markasını çıkaran ve konserlerine de devam eden Polat, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye tatile gitti.

Şarkıcı, göğüs dekolteli mayosuyla poz vererek, "Tatil başlasın. En sevdiğim oteldeyim. Her yer altın, ben altın... Yorumları size bırakıyorum" notunu düştü.

Zaman zaman sosyal medyada hesabından yaptığı danslarla olay olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de mini bir elbise giymişti.