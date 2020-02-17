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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Polat: Her yer altın ben altın!
17.02.2020 - 13:30 |

Ebru Polat: Her yer altın ben altın!

Tatil için Dubai'ye giden Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Polat: Her yer altın ben altın!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla olay yaratan Ebru Polat, son gönderisiyle gündem oldu. Kısa bir süre önce kendi kozmetik markasını çıkaran ve konserlerine de devam eden Polat, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye tatile gitti.

Şarkıcı, göğüs dekolteli mayosuyla poz vererek, "Tatil başlasın. En sevdiğim oteldeyim. Her yer altın, ben altın... Yorumları size bırakıyorum" notunu düştü.

Zaman zaman sosyal medyada hesabından yaptığı danslarla olay olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de mini bir elbise giymişti.

Ebru Polat: Her yer altın ben altın

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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