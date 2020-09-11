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HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş ile romantik paylaşım
11.09.2020 - 08:09 |

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş ile romantik paylaşım

Eşi Uğur Akkuş'la birlikte tatil yapan Ebru Şallı, teknede çekilen fotoğraflarını paylaştı. Şallı, Instagram'dan paylaştığı romantik pozlarına ""İyi ki varsın… Yol arkadaşım" notunu düştü.

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş ile romantik paylaşım
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Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Şallı, zor günler geçirmiş ve eşi Uğur Akkuş ile ailesinin desteğiyle kötü günleri atlatmıştı.

Son zamanlarda Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi. Eşi ile çekilmiş aşk dolu kareleri paylaşan Şallı ,"İyi ki varsın… Yol arkadaşım" notunu yazdı.

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde  'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programına röportaj veren Şallı, tatil paylaşımları nedeniyle kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara bir kez daha tepki gösterdi. 

Hayatını nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili bu eleştirilere sinirlenen ve tepki gösteren Şallı, sosyal medya hesabından da tepkisini göstermişti. Küçük oğluna hastalık sürecinde ilik bağışında da bulunan Şallı’nın programa verdiği röportajda son derece zorlandığı görüldü.

Ebru Şallıdan eşi Uğur Akkuş ile romantik paylaşım

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