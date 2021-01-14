Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek yaşı kaç? Adnan Oktar'ı anlattı

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanarak yaşadığı zorlu mücadeleyi anlatan Ebru Şimşek,Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu. İzleyiciler ise Ebru Şimşek kimdir, kaç yaşında merak etmeye başladı. İşte Ebru Şimşek hakkında merak edilenler...

EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?

Ebru Şimşek,1994 yılında Show TV'deki güzellik yarışmasına katıldığını, Hey Girl dergisine fotoğraf gönderdiğini ve yüz güzeli seçildiğini belirtiyor. Ebru Şimşek bir dönem ekranlarda "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programını sunmuştur. Şimdilerde Amerika da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.

“BANA BENZEYEMEYEN KADINLARI DÖVÜYORMUŞ”

Adnan Oktar’ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu belirten Ebru Şimşek, “Müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti” dedi.

Şimşek, müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar’ın kendisine “Pijamalarını da al, gel bu evde yaşa” dediğini ama kendisinin kabul etmediğini ifade eden Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.

Adnan Oktar’ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını aktaran Şimşek, “Beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” şeklinde konuştu.

Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal’ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Şimşek, “Mahkememe bile gelmişti” sözleriyle ifade etti.