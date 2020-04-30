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HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken çocukluk fotoğrafını paylaştı
30.04.2020 - 10:05 |

Ece Erken çocukluk fotoğrafını paylaştı

Sunucu Ece Erken, sosyal medyada çocukluk fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Ece Erken çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaşadığı yasak aşk sonrasında son derece sıkıntılı günlerden geçen Ece Erken, bu süre zarfında dostlarından ve çocuğundan destek alıyor. Sosyal medya hesabını yaşadığı zor günlere rağmen aksatmayan Ece Erken, bu defa da çocukluk fotoğrafı ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Erken, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü ve şu satırları paylaştı:

“Biraz tombiş, biraz saftirik bir çocukluğum oldu. Babam subay olduğundan oradan oraya sürüklendik, gerçek dostum olamadı, zaman el vermedi. Ama şu son zamanlarda o kadar güzel dostlar edindim ki.. evladımın varlığına, sevdiklerimin sağlığına, kullanılmayan gerçek dostluklara şükürler olsun.”

Magazin Haberleri Bülteni (30 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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