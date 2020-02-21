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21.02.2020 - 14:48 |

Ece Erken yaz tatilini iple çekiyor

Sunucu Ece Erken, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Ece Erken yaz tatilini iple çekiyor


Sabah saatlerinde geldiği AVM’de oğlu Eymen ile birlikte meydan katında bir restoranda kahvaltı yapan anne oğul daha sonra eğlence merkezine geçip oyunlar oynayıp vakit geçirdi. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Erken, "Programın erken saatlerde olması insanı gerçekten çok yoruyor. Yaz tatilini iple çekiyorum." Dedi. Daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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