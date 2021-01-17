Ece Gürsel: 36 bedene düştüm

Geçtiğimiz günlerde 'Vur Kalbimden' adını verdiği tekli çalışması hakkında konuşan Ece Gürsel, "Parçamız her yerden olumlu tepkiler aldı, şu anda bir milyon rakamına ulaştık. Klip çekimi için 36 bedene düştüm, tabii ki bu formumu korumak içinde haftada en az 20 saat yürüyorum" dedi. Klip çekiminde set çalışanlarına yaptırdığı covid testi hakkında konuşan şarkıcı, "Ben bütün ekibe covid testi yapılmasını istedim, sonuçta birebir klipte arkadaşlarla orada yakın temas halinde olacaktık, bu yüzden benimle çok yakın olacaklara test yapılmasını istedim. Yakın temas halinde maske kullandık ancak bu mesaj vermek içindi. Sonra klip bütünlüğünü korumadı, o yüzden bu sahneleri çıkardık" dedi.