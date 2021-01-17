MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ece Gürsel: 36 bedene düştüm
17.01.2021 - 16:36 |

Ece Gürsel: 36 bedene düştüm

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Renkli spor giyimi ile dikkat çeken Gürsel, "Genelde böyle renkli şeyleri çok seviyorum, ama bu maskelerle yürümek çok zor" dedi.

Ece Gürsel: 36 bedene düştüm
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde 'Vur Kalbimden' adını verdiği tekli çalışması hakkında konuşan Ece Gürsel, "Parçamız her yerden olumlu tepkiler aldı, şu anda bir milyon rakamına ulaştık. Klip çekimi için 36 bedene düştüm, tabii ki bu formumu korumak içinde haftada en az 20 saat yürüyorum" dedi. Klip çekiminde set çalışanlarına yaptırdığı covid testi hakkında konuşan şarkıcı, "Ben bütün ekibe covid testi yapılmasını istedim, sonuçta birebir klipte arkadaşlarla orada yakın temas halinde olacaktık, bu yüzden benimle çok yakın olacaklara test yapılmasını istedim. Yakın temas halinde maske kullandık ancak bu mesaj vermek içindi. Sonra klip bütünlüğünü korumadı, o yüzden bu sahneleri çıkardık" dedi.

Ece Gürsel: 36 bedene düştüm

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BJK-GS maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

BJK-GS maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika - Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı

Son dakika - Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek uçak havalandı

İbrahim Kalın'dan Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı

İbrahim Kalın'dan Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı

CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

CANLI | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet