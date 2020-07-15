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15.07.2020 - 07:00 |

Eda Ece gazetecileri görünce gerildi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer'le kavga ederken görüntülenen oyuncu Eda Ece, alışveriş için Nişantaşı'ndaydı.

Eda Ece gazetecileri görünce gerildi
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Birkaç saat gezip alışveriş yapan oyuncu Eda Ece, çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülendi.

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Ece, gazetecileri fark edince kaçıp görüntü vermemek için alışveriş merkezinin içindeki vale noktasına girdi. Kapalı alanda dakikalarca bekleyip dışarı çıkmayan Ece, ardından cipin gelmesiyle hızlı adımlarla direksiyona geçip trafikte gözden kayboldu.

Eda Ece gazetecileri görünce gerildi

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