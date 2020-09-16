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16.09.2020 - 08:29 | | EMRAH AKÇAAY

Eda Ece sessiz kaldı

Oyuncu Eda Ece, önceki akşam objektiflere yansıdı. Arabasında görüntülenen Ece, muhabirlerin Buğrahan Tuncer ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Eda Ece sessiz kaldı
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Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerini sonlandıran Eda Ece, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekandaydı. Üç kız arkadaşıyla buluşan oyuncunun keyfi yerindeydi. Çıkışta aracında objektiflere yansıyan Ece, muhabirlerin Buğrahan Tuncer ile ilgili sorularına sessiz kaldı.

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Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Çift, sosyal medyadan birbirlerini silmesi ve Ece'nin paylaştığı mesaj ise dikkatlerden kaçmamıştı. Daha önce de ilişkilerinde kriz yaşayan ikilinin bu kez ayrıldıkları iddia edilmişti.

 Bunun ardından dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu, "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar" demişti.

Eda Ece sessiz kaldı

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